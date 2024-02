Vingegaard maakt meteen stevig statement in O Gran Camiño, Uijtdebroeks 4e

Tourwinnaar Jonas Vingegaard is als een komeet uit de winter gekomen. Al in de 2e etappe van O Gran Camiño sloeg de Deense kopman van Visma-Lease a Bike genadeloos toe met zijn eerste overwinning van het seizoen. Ploegmaat Cian Uijtdebroeks viel net naast het podium.

Cian Uijtdebroeks kon de versnelling van kopman Vingegaard niet beantwoorden, maar kwam wel als eerste over de streep in het groepje met onder anderen Lenny Martinez en Ruben Guerreiro. Goed voor de 4e plek en de jongerentrui voor de Belg van Visma-Lease a Bike.

Was de geneutraliseerde tijdrit nog een kans om wat los te rijden, dan gaf Vingegaard er in de eerste bergrit al een lap op. Als de Deen zijn regenjasje uitspeelde, wist iedereen hoe laat het was.

Net als vorig jaar stond er geen maat op Vingegaard. "Dit is een mooie overwinning. Het team heeft goed werk geleverd, dus ik ben blij dat ik heb kan terugbetalen met de zege. Dit verdienden ze."

"Het was een goede dag en een koude dag, maar we zijn blij. Dit is mijn 4e ritzege hier in 2 jaar. Ik kijk al uit naar de komende dagen."