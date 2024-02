Milan-coach Pioli steekt loftrompet over De Ketelaere voor weerzien: "Hij doet het ongelooflijk goed"

za 24 februari 2024 11:55

Charles De Ketelaere (22) is de laatste maanden helemaal boven water gekomen in Italië. De Rode Duivel is bij Atalanta uitgegroeid tot absolute sterkhouder en bewijst daarmee het ongelijk van zijn moederclub Milan, die hij zondag partij geeft met Atalanta. Milan-coach Pioli zwaaide in aanloop naar het duel met lof.

Het ene seizoen is het andere niet. Vorig seizoen werd miljoenenaankoop Charles De Ketelaere nog beschimpt in Milaan, nu is hij een rijzende ster bij Atalanta.

In het team van coach Gian Piero Gasperini was de Belg al goed voor 10 goals en 7 assists in 27 wedstrijden. In 40 wedstrijden voor Milan kwam De Ketelaere vorig seizoen tot amper 1 assist. Milan en Atalanta staan zondag tegenover elkaar in de Serie A. Voor De Ketelaere wacht een terugkeer door de grote poort naar San Siro. Milan-coach Stefano Pioli had dan ook lovende woorden klaar voor de Belg.

Ik herinner me de blikken toen ik zei dat Charles kwaliteit had en dat Maldini en Massara geen kemel hadden geslagen. Stefano Pioli, coach AC Milan

"Hij doet het ongelooflijk goed", stak Pioli van wal. "Ik herinner me de blikken toen ik zei dat Charles kwaliteit had en dat Maldini en Massara (de toenmalige directeurs, red.) geen kemel hadden geslagen. Er zijn immers veel voorbeelden van spelers die het in Italië in het begin moeilijk hadden."

"Maar Gasperini doet het ongelooflijk goed met hem, daar moeten we hem voor feliciteren. Hij schenkt De Ketelaere offensief meer ruimte. Maar elke club heeft zijn eigen verwachtingen en geschiedenis."

Aankoopoptie

Ook de invloedrijke journalist Gianluca Di Marzio ging op Sky Italia dieper in op de situatie van onze landgenoot. "De Ketelaere lijkt zijn draai helemaal te hebben gevonden, dat heeft Gasperini uitstekend gedaan."



"Atalanta heeft ervaring met dit soort operaties. Ze hebben het uitstekend aangepakt en hebben een heel gunstige aankoopoptie afgedwongen op het eind van het seizoen (naar verluidt zo'n 25 miljoen euro, red.)." Volgens sommige Italiaanse bronnen zou Atalanta die aankoopoptie ondertussen al geactiveerd hebben. Het avontuur van De Ketelaere bij de Rossoneri lijkt zich dus te gaan beperken tot slechts één seizoen. Kan hij zondag de fans in Milan nog eens tonen wat ze zullen missen?

Serie A TIM