Trainerswissel bij Maaseik na seizoen: "Nederlands monument" Guido Görtzen vervangt Fulvio Bertini

Met Görtzen wil Maaseik weer aanknopen met het succesvolle verleden. De 16e landstitel dateert alweer van 2019, de voorbije jaren was Roeselare heer en meester.



Görtzen wordt door de Limburgers omschreven als "een monument in het Nederlandse volleybal". Hij werd met zijn land onder meer olympisch kampioen in Atlanta in 1996 en een jaar later Europees kampioen.



De 425-voudige international heeft ook WK-zilver in de kast. Hij bouwde zijn carrière uit bij topclubs in Italië (Montichiari, Modena, Perugia), Japan (Osaka) en Rusland (Iskra Odintsovo).



Na zijn afscheid als speler in 2008 werd de Nederlander spelersmakelaar, tot hij enkele jaren geleden met de herenploeg van Numidia Limax een nieuw project startte.



In 3 jaar tijd leidde hij die club als hoofdcoach naar de Eredivisie en bereikte hij dit seizoen de Nederlandse bekerfinale.



"Wij bedanken Numidia Limax, omdat de club uit Linne Görtzen vrijgaf voor deze nieuwe uitdaging", stelt Maaseik. "Samen met hem zijn ons bestuur en technische staf nu gestart met de uitwerking van een nieuw meerjarenplan."



"Dit moet ons bevestigen als topclub, opdat we opnieuw kunnen mikken op de Belgische titel en successen boeken op Europees vlak."



Maaseik beëindigde de reguliere competitie als derde, na Roeselare en Aalst, en neemt binnenkort deel aan de titelplay-offs met zes teams.