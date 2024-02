Extra Time over de revival van KV Mechelen: "Fenomenaal, zeker als je ziet van waar ze komen"

di 20 februari 2024 09:01

De opmars van KV Mechelen dit jaar is opmerkelijk, met afgelopen weekend ook nog eens een zege op het veld van kampioen Antwerp. Ook het Extra Time-panel is onder de indruk van de Mechelse revival. "Iedereen speelt fantastisch goed", aldus Gert Verheyen.

Het parcours van KV Mechelen in 2024 is indrukwekkend: 4 overwinningen in 6 wedstrijden, in totaal al 14 punten in het nieuwe jaar. Daarmee staat KVM op kop in het klassement van 2024, samen met Union. "Fenomenaal", vindt ook Gert Verheyen. "Zeker als je ziet van waar ze komen en wat ze nog brachten." Verheyen merkt op dat KV Mechelen in zijn revival eerst gefocust heeft op het resultaat en van daaruit ook steeds beter is beginnen te voetballen. "Soms heb je eerst goed voetbal en volgt daarna pas het resultaat. Nu hebben ze eerst de organisatie op punt gezet. Daarmee hebben ze resultaten gehaald en op die manier ook vertrouwen getankt. En nu speelt iedereen fantastisch goed."

Islam Slimani is zeker een bepalende factor. Tegen Antwerp was hij echt supergoed. Gert Verheyen

Daarin speelt ook aanwinst Islam Slimani een rol. "Hij is zeker een bepalende factor. Tegen Antwerp was hij echt supergoed", vindt Verheyen. "Zoals hij in zijn beste matchen voor Anderlecht was, speelde hij nu voor KV Mechelen." "Maar ook de spelers die er al waren, hebben het allemaal in zich. Dat hebben ze al getoond in het verleden. Op een bepaald moment waren ze dat wat kwijt, maar dat is nu echt wel hersteld." De opmars van KV Mechelen heeft ook de hoop op een ticket voor de Champions' Play-offs doen oplaaien. Met 36 punten staat KVM nu op 4 punten van de top 6. Kan het team van Besnik Hasi in de resterende 4 wedstrijden nog de Champions' Play-offs halen? "Dan denk ik dat ze toch 12 op 12 zullen moeten halen", meent Verheyen. "Ik denk dat Genk en Gent nu toch wel hun grootste dip gehad zullen hebben. Die gaan niet nog eens slechts 2 of 3 punten pakken."

Ook 19-jarige Mukau oogst lof

Het Extra Time-panel strooit ook met lof voor de jonge middenvelder Ngal'ayel Mukau, die imponeerde op het Mechelse middenveld. "Daar stonden 3 linksvoetige middenvelders, dat gebeurt niet veel", merkt Arnar Vidarsson op. "Mukau is een jongen die zeer stevig is, goed in de duels. Een goeie timing ook. En technisch vermogen. Met zijn snelheid en kracht kan hij ook goed de duels aangaan." Begin dit seizoen kende Mukau nochtans geen gelukkige periode en verdween hij naar de bank. "Hij is een goed voorbeeld dat je nooit iemand na een paar matchen mag beoordelen of veroordelen", zegt Gert Verheyen.