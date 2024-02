Thorgan Hazard draagt zijn doelpunt op aan de overleden parkiet Toto

Thorgan Hazard hielp Anderlecht gisteren naar de zege tegen STVV. De middenvelder kopte de 1-1 binnen en vierde zijn doelpunt op een bijzondere manier.

"We hadden 3 vogels thuis, een is de voorbije week overleden", legt Hazard uit. "Toto was de parkiet die we gered hebben toen ik in Dortmund voetbalde."

Hazard beeldde een fladderende Toto uit, op verzoek van zijn kinderen. "Ze vroegen me om een doelpunt aan hem op te dragen. Zij kiezen hoe ik vier", lacht de middenvelder.

Anderlecht won met 4-1, Hazard maakte gelijk met een kopbaldoelpunt.