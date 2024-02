Sterke Toumani Camara moet met Portland opnieuw onderspit delven tegen Minnesota

Voor de tweede keer in enkele dagen tijd mocht Portland het opnemen tegen seizoensrevelatie Minnesota in de NBA. De Timberwolves staan eerste in het Westen en hadden woensdag nog comfortabel de maat genomen van Toumani Camara en co.

Dat scenario herhaalde zich vrijdag. Vanaf het eerste kwart liep Portland achter de feiten aan. bij de Wolves kwamen sterspelers Anthony Edwards en Karl-Anthony Towns samen tot 57 punten.

De sterspelers van Portland - Anfernee Simons, Jerami Grant en Deandre Ayton - gaven op hun beurt niet thuis. Zo leden de Blazers opnieuw een logische nederlaag, al hun zesde op een rij: 128-91.