Verstappen over Hamiltons move naar Ferrari: "Het zal er goed uitzien"

De auto's voor het komende Formule 1-kampioenschap zijn voorgesteld, maar het nieuws in de aanloop naar het nieuwe seizoen kwam van Lewis Hamilton, die in 2025 overstapt naar Ferrari. Een overstap die wereldkampioen Max Verstappen niet meteen overweegt.

"Als hij blij is met zijn move hoop ik dat het een succes wordt, maar dat weet je niet. Het zal er wel goed uitzien", denkt de huidige wereldkampioen.

"We weten ook niet hoe de gesprekken met Mercedes zijn verlopen, wat ze hem bij Ferrari beloofd hebben of wat ze denken dat eraan komt."

"Als het de droom is van Lewis, die al zoveel bereikt heeft, om voor Ferrari te rijden", zegt Verstappen.

Max Verstappen zal nog een jaar tegen Lewis Hamilton racen in een Mercedes. Daarna kruipt de Engelse topper achter het stuur van een Ferrari.

Zelf ligt Verstappen nog een tijd onder contract bij Red Bull. En de laatste jaren troefde hij Ferrari telkens af.

"Ik heb veel respect voor Ferrari, maar ik zit goed waar ik nu zit."

"Ik ben niet aan het uitkijken, maar in het leven weet je nooit. Zeg nooit nooit, maar momenteel komt het zelfs niet in me op."

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 2 maart met de GP van Bahrein.