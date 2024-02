Transfersommen in vrouwenvoetbal zijn aan steile opmars bezig: "Sneller dan verwacht boven 1 miljoen euro"

do 15 februari 2024 15:57

Een recordtransfer in het voetbal, dan denk je al snel aan een bedrag van 9 cijfers. Maar niet wanneer het over vrouwenvoetbal gaat: het kersverse transferrecord bedraagt "slechts" 735.000 euro. "Het zal sneller dan verwacht boven het miljoen komen", zegt het kennerspanel in Sporza Daily.

Tenzij u het sportnieuws op de voet volgt, is de kans reëel dat u voor deze week nog nooit van Racheal Kundananji gehoord had. De Zambiaanse spits mag zich de duurste voetbalster aller tijden noemen, nadat de Amerikaanse club Bay FC eerder deze week 735.000 euro overschreef op de bankrekening van Madrid CFF. Daarmee werd het transferrecord verbroken dat nauwelijks 3 weken geleden gevestigd werd door Chelsea, dat toen 500.000 euro betaalde voor de Colombiaanse Mayra Ramirez. Zo'n 47 procent erbovenop in amper enkele weken tijd: het gaat plots hard met de transfersommen in het vrouwenvoetbal.

Ik heb altijd gezegd dat het nooit boven het miljoen kwam, maar dat moet ik herzien. voetbalmakelaar Leoni Blokhuis

"Ik heb altijd gezegd dat het nooit boven het miljoen kwam, maar dat moet ik herzien", lacht de Nederlandse voetbalmakelaar Leoni Blokhuis. "We zullen zeker boven het miljoen komen en ik denk dat het sneller gaat dan we allemaal zouden verwachten." Volgens Blokhuis is het geen toeval dat net een Amerikaanse club het transferrecord bij de vrouwen scherper stelt. "De VS is het land dat zich al het langst en het meest professioneel mengt in het vrouwenvoetbal." Jarenlang verhuisden voetbalsters voornamelijk gratis tussen twee clubs. Vooral dat is de jongste jaren ingrijpend veranderd door langere contracten. En dus volgen ook de transfersommen.

Een nieuwe uitdaging of een droomclub die voorbij komt, dat moet je niet in de weg staan. Daar zijn we nog te klein voor. Leoni Blokhuis

"Vroeger waren het allemaal zogenoemde "free agents". De contracten waren van korte duur en er ging minder geld in om. Dat is aan het veranderen, want contracten gaan nu naar 3, 4 of 5 jaar en ik denk dat dat goed is. Zo kunnen speelsters zich meer focussen op hun eigen ontwikkeling", aldus Blokhuis. Dat gebeurt niet alleen steeds vaker bij de buitenlandse topclubs, maar ook in België of Nederland. "Een contract van 2 à 3 jaar zie je in Nederland regelmatig nu." "Meestal staan er in die contracten ook clausules dat iemand wel weg mag als die klaar is voor een nieuwe uitdaging of wanneer er een droomclub voorbij komt. Dat moet je niet in de weg staan, vind ik. Daar zijn we nog te klein voor."

Als profclub kan je echt meeliften wanneer je nu even investeert in het vrouwenvoetbal.