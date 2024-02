Kun jij beter zingen dan Onana of gitaarspelen dan Carrasco? Doe dan mee aan het Belgische EK-lied "Wunderbar"

De voorbije toernooien namen onder meer Stromae en Oscar and the Wolf de officiële Belgische hymne voor hun rekening, maar voor het EK in Duitsland gooit de KBVB het over een andere boeg.

Even werd overwogen om de Rode Duivels zelf te laten zingen en spelen op de tonen van "Wunderbar". Maar toen dat geen geweldige resultaten opleverde, besloot de bond om de eigen supporters in te schakelen.

Zangers en muzikanten met een zwart-geel-rood hart worden daarom opgeroepen om een auditievideo te sturen naar wunderbar-band.be. Uit de inzendingen stelt een jury de unieke Wunderbar Band samen: 1.500 supporters die als echte artiesten het EK-lied inzingen en spelen.

Op zondag 5 mei zullen de 150 zangers, 100 gitaristen, 100 drummers, 100 bassisten, 50 fluiters en 1.000 koorleden het beste van zichzelf geven bij de opname in de ING-Arena, vlak bij het Boudewijnstadion.