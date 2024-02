Ivan De Witte verdedigt keuzes AA Gent: "Financieel gezond worden, was onze prioriteit"

AA Gent verkocht in de winterstop voor bijna 50 miljoen aan spelers, maar voor die transfers lijkt het op het veld een prijs te moeten betalen, waardoor het nu de Champions' Play-offs dreigt te missen. De supporters morren, Ivan De Witte probeert de gemoederen te bedaren.

De voorbije weken stuurde KAA Gent ofwel trainer Hein Vanhaezebrouck in de vuurlinie ofwel manager Michel Louwagie. In de marge van de Europese match tegen Maccabi Haifa kon Sporza ook Ivan De Witte spreken.

De Witte was bijna een kwarteeuw voorzitter van Gent en is sinds de komst van Sam Baro nog altijd voorzitter van de Raad van Bestuur. Hoe heeft hij de periode sinds Nieuwjaar beleefd?

"Gemengde gevoelens. Ik ben blij dat we de financiële situatie van de club in evenwicht hebben gebracht. Dat is goed nieuws als je het vergelijkt met de situatie bij andere Belgische clubs."

"Dat heeft misschien een beperkte weerslag gehad op het team", geeft De Witte toe. "Maar dat is geen reden om sportief minder ambities te hebben."

De Witte heeft dan ook geen spijt van de transferkeuzes die in januari zijn gemaakt. "Nee, ik ben ervan overtuigd dat we de juiste weg hebben gevolgd."

"De beslissing om financieel gezond te blijven was voor ons de prioriteit. Clubs die dit niet doen, worden vroeg of laat geconfronteerd met zichzelf."