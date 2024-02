Belgische profclubs lijden opnieuw recordverlies: 193 miljoen euro

De Licentiecommissie van de Belgische voetbalbond heeft de financiële resultaten bekendgemaakt van de 25 profclubs in het seizoen 2022-2023. Slechts 6 clubs leden geen verlies, met Antwerp als slechtste leerling.

De Licentiecommissie heeft de afgelopen weken de jaarrekeningen van de Belgische profclubs nageplozen. Hun rapport over het seizoen 2022-2023 (vorig seizoen dus) is behoorlijk onrustwekkend.

Het gecumuleerde verlies van de 25 clubs uit de Jupiler Pro League en Challenger Pro League bedroeg 193 miljoen euro, ofwel 37 miljoen euro meer dan een jaar eerder.

Slechts 6 clubs (Club Brugge, Union, STVV, Genk, Kortrijk en Cercle) draaiden geen verlies.



Antwerp is ook in de boekhouding de kampioen van België, want met net geen 46 miljoen euro laten ze het grootste verlies van een Belgische club ooit optekenen.

De inkomsten uit de Champions League-campagne en de transfers van Arthur Vermeeren, Willian Pacho en Gaston Avila werden nog niet opgenomen in deze berekeningen. Sterke man Paul Gheysens voerde recent bovendien een kapitaalsverhoging van bijna 50 miljoen euro door.

Andere slechte leerlingen zijn Standard (19 miljoen euro), AA Gent (19 miljoen euro), OH Leuven (18 miljoen euro), Lommel (14 miljoen euro) en Zulte Waregem (12 miljoen euro).

De Rouches kregen van de Licentiecommissie ook een boete van 30.000 euro voor het te laat verzenden in november van het auditrapport van hun rekeningen.

Eerder op de dag maakte KV Oostende al bekend dat het een boete van 177.500 euro kreeg voor het overtreden van de Financial Fair Play-regels. De kustploeg begint volgend seizoen ook met een punt in mindering.