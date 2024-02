Titelhouder Kansas Chiefs wint na verlenging 3e Super Bowl in 5 jaar

ma 12 februari 2024 06:19

De Kansas City Chiefs hebben afgelopen nacht de San Francisco 49ers verslagen in de Super Bowl, de grote seizoensfinale van de Amerikaanse American football-competitie (NFL). Na een spannende wedstrijd mét overtime konden de Chiefs van MVP Patrick Mahomes met 25-22 het laken naar zich toetrekken in Las Vegas. Het was hun 2e titel op een rij, hun derde in 5 jaar.

De beslissende drive

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Butker houdt Kansas op koers met 4 kicks, Mahomes krijgt MVP-trofee

De Super Bowl is de meest bekeken sportwedstrijd in de Verenigde Staten, de 58e editie bracht de kampioen van de National Football Conference (NFC), San Francisco, tegenover de kampioen van de American Football Conference (AFC), Kansas City, in een heruitgave van de editie van 2020. Ook toen won Kansas City.



Toen moesten de Chiefs achtervolgen - ze zetten in het 4e quarter een scheve situatie recht (31-20) - en stonden ook nu 10-3 achter bij de rust. De spanning was te snijden. Van 10-3 werd het 10-13, 16-13, 16-16.



San Francisco stak bij 19-16 een hand uit naar de winst, maar op 3 seconden van het einde zorgde Butker met een succesvolle kick - zijn 4e van de avond - voor 19-19. Nog maar voor de tweede keer in de geschiedenis ging de Super Bowl in een verlenging.



Daarin besliste Mahomes met een geweldige drive en touchdownpass in de slotfase over de trofee. Bij 22-19 achter konden de Chiefs opnieuw pas op 3 seconden van het einde de beslissende touchdown scoren. Hardman nam het cadeautje van Mahomes dankbaar in ontvangst. Het leverde de quarterback zijn 3e finale-MVP op.

Kus van Swift voor Kelce

De Chiefs, die vorig jaar de Philadelphia Eagles klopten, zijn het eerste team dat zijn NFL-titel kan verlengen na de New England Patriots van de legendarische Tom Brady in 2005. Het is hun 4e titel na 1970, 2020 en 2023. De 49ers blijven steken op 5 Super Bowls.



Dit jaar zorgde supervedette Taylor Swift voor nog meer aandacht voor het sportevenement. De zangeres is de vriendin van Travis Kelce, na een reeks popconcerten in Japan was ze op tijd terug om hem mee naar de overwinning te schreeuwen. Achteraf kon er dan ook een kus af.



De jaarlijkse hoogmis van het American football brengt altijd een rits vedetten op de been. Onder meer ook Jay-Z, Beyoncé, Gordon Ramsey, LeBron James, Lady Gaga, Gwen Stefani, Post Malone en Leonardo DiCaprio waren van de partij in het Allegiant Stadium in Las Vegas.

Chiefs-vedette Travis Kelce en zangeres Taylor Swift zijn een koppel en vieren de titel.

Meer tweets over de Super Bowl LVIII:

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Kelce waagt zich ook aan wat zingen:

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Alle punten van de partij:

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.