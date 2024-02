Rigoberto Uran (37) zegt het peloton na dit seizoen vaarwel: "Beetje akelig"

Het peloton verliest na dit seizoen een stuk van zijn meubilair. Na 19 seizoenen houdt Rigoberto Uran het voor bekeken.

De renner van EF Education-Easy Post maakte deel uit van de zogenaamde gouden generatie van Colombiaanse wielrenners, samen met bijvoorbeeld Egan Bernal en Nairo Quintana.

"Ik denk dat de tijd gekomen is om te zeggen dat het einde bereikt is", verklaart Uran. "Het is iets waar ik lang over heb nagedacht en ik moet toegeven dat ik het toch een beetje akelig vind. Bijna 23 jaar lang was mijn doel om op te staan, te ontbijten en te fietsen. Aan dat alles komt een einde."

Uran won zilver op de Olympische Spelen van Londen (2012), eindigde in 2017 als 2e in de Tour en ook in de Giro's van 2013 en 2014 ging hij met de 2e plaats aan de haal.

Bij die laatste reed Uran voor de ploeg van Patrick Lefevere. De Colombiaan verloor zijn roze trui helemaal op het einde van de Giro na warrige communicatie van de organisatie.