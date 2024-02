Zware regenval in Spanje eist zijn tol: Wout van Aert en co krijgen maandag minder gravelstroken

De hevige regenval in Andalusië (Spanje) is een streep door de rekening voor de organisatie van de Clasica Jaen. Die organisatie heeft beslist om meer dan de helft van de geplande gravelstroken in de wedstrijd van maandag te schrappen.

De Clasica Jaen, een wedstrijd van het UCI-niveau 1.1 tussen Baeza en Ubeda, is nog maar aan zijn derde editie toe, maar wordt door de stevige portie onverharde stroken en klimwerk nu al omschreven als de Spaanse Strade Bianche.

Vorig jaar werd de wedstrijd gewonnen door Tadej Pogacar, nu zijn Wout van Aert, Vuelta-winnaar Sepp Kuss, Juan Ayuso en Tim Wellens enkele van de bekende namen op de startlijst.

Maar het parcours dat Van Aert en co maandag voorgeschoteld krijgen, ondergaat door de hevige regenval in extremis een stevige metamorfose. Aanvankelijk was een wedstrijd van 162 kilometer gepland, waaronder liefst 62,7 kilometer gravel.

Door de regenval wordt dat parcours om veiligheidsredenen afgeslankt tot 158 kilometer en 17,8 kilometer aan onverharde stroken. De gravelsectoren liggen allemaal in de laatste 60 kilometer van de wedstrijd.

De organisatoren doen de parcoursaanpassing niet alleen omwille van het vele water dat al is gevallen, maar ook de regen die maandag nog wordt verwacht. "De veiligheid van de deelnemers is onze topprioriteit. Daarom hebben we de 'olijfwegen' die het meest gevoelig zijn voor de regen geschrapt."