Patro Eisden laakt keuze voor ref en speelt topper tegen Deinze onder voorbehoud

Ook in de Challenger Pro League is een scheidsrechtersrel in de maak. Patro Eisden trekt vanavond naar Deinze, maar laat in een statement weten dat het "de wedstrijd onder voorbehoud zal spelen". Waarom? "We vinden het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat er een scheidsrechter aangeduid wordt die op een steenworp van het stadion van onze tegenstander Deinze woont."

Een nieuwe speeldag, een nieuwe discussie rond de arbitrage in ons voetbal. Deze keer gaat het niet over een gecontesteerde beslissing, wel over de aanduiding van de ref voor het duel tussen Deinze en Patro Eisden Maasmechelen vanavond.

Het Referee Department duidde Simon Bourdead'Hui aan voor de topper tussen de nummer 2 en nummer 5 en daar zijn de bezoekers het niet mee eens.

"Gezien het belang van de wedstrijd en in deze fase van de competitie vinden wij het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat er een scheidsrechter aangeduid wordt die op een steenworp van het stadion van onze tegenstander Deinze woont", stelt Patro Eisden in een statement.

"Tevens vinden wij het ook niet correct naar dhr Simon Bourdeaud´Hui toe dat hij voor deze wedstrijd werd aangeduid."

Patro Eisden heeft de kwestie aangekaart bij het Referee Department. "Wij hopen en rekenen erop dat er alsnog een wijziging zal volgen in deze aanduiding."

"Dat is in het belang van de integriteit van het verdere verloop van de competitie. In afwachting van de uiteindelijke beslissing van het Referee Department zullen wij de wedstrijd in Deinze dan ook onder voorbehoud aanvatten."