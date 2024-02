Super Bowl LVIII door een sportieve bril: Mahomes op weg naar GOAT-status of eindelijk weer de 49ers?

Vannacht staat de wereld in de Verenigde Staten opnieuw even stil voor het grootste jaarlijkse sportevenement: de Super Bowl, de finale van de American footballcompetitie. Het wordt een heruitgave van de finale van 2020 tussen de regerende kampioenen, de Kansas City Chiefs, en de San Francisco 49ers.

Nog voor er één bal is geworpen, zal deze Super Bowl de annalen ingaan als de Swiftie Bowl. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de mediahype over de relatie tussen zangeres Taylor Swift en Travis Kelce, de tight end van de Kansas City Chiefs (lees er meer over onder "gerelateerd").

Zo kun je gokken op de "Swift action": Travis Kelce scoort een touchdown in de eerste 2 minuten. Of de "MVP Swelce": Travis Kelce wordt de MVP van de Super Bowl.

Ondanks een hobbelige start van het seizoen krikte Mahomes zoals andere jaren zijn niveau tijdens de play-offs zodanig op dat hij de concurrentie gewoon wegblies. Al liep het in het verleden in de Super Bowl zelf vaak wat stroever: kleine kwaaltjes, blessures, stress, ...

De quarterback van de Chiefs leidde zijn team voor de 4e keer in 5 jaar tijd naar de Super Bowl. Hij is de jongste speler ooit (28) die daarin slaagt en bij winst mag hij al zijn 3e kampioenschapsring in ontvangst nemen.

"Mijn vader stelt het goed. Het is een familiekwestie en ik wil dat graag zo houden", verklaarde Mahomes junior op de openingsavond van Super Bowl-week. Zakelijk, zoals altijd, maar toch geen ideale situatie in de aanloop naar de belangrijkste dag van het jaar.

Voor vader Mahomes was het al de derde keer dat hij betrapt werd en daar zijn ze in de staat Texas niet mild voor. Er hangt hem een gevangenisstraf van 10 jaar boven het hoofd.

Dat is dit jaar niet anders. Vorige week werd zijn vader, Patrick Mahomes senior, opgepakt in de staat Texas terwijl hij dronken met de auto reed en zelfs een blikje bier dronk achter het stuur.

Buiten het feit dat de 49ers met Brock Purdy een nieuwe quarterback hebben, zijn beide ploegen zo goed als hetzelfde gebleven. In een sport die bol staat van de statistieken is dat geen goed voorteken voor San Francisco.

Het is de achtste keer in de geschiedenis dat er een rematch komt.

De laatste winst van de 49ers dateert wel al van 30 jaar geleden en dus hunkert heel de Bay Area naar de grote dagen van legendes Joe Montana en Jerry Rice. Het laatste verlies daarentegen is recenter. In 2020 werd verloren van... de Kansas City Chiefs.

In 5 van de 7 vorige gevallen won dezelfde ploeg de Super Bowl. Maar wat sterker is: nog nooit kon een verliezende coach z'n rivaal in de herkansing verslaan. Of het Kyle Shanahan van San Francisco deze keer wel lukt tegen Andy Reid is dus twijfelachtig.

En het zit de coach van de 49ers niet mee, want hij is ook verantwoordelijk voor 2 gevallen waarin een team een royale voorsprong in een Super Bowl-finale verkwanselde. Onder andere een 20-10 voorsprong in 2020 tegen opnieuw de Chiefs.

Maar zelf ligt Shanahan daar niet wakker van. "Die nederlagen deden zeker pijn, maar je gaat er niet dood van. Je begrijpt wat er gebeurd is, je analyseert het, slikt het door en gaat verder."

Kan die mentaliteit San Francisco aan een eerste Super Bowl helpen sinds 1994?