Ruben Verheyden strandt in Polen op een zucht van het Belgische record en de WK-limiet

Ruben Verheyden was een van de twee Belgische deelnemers aan de atletiekmeeting in Torun, in Polen.



Op de 1.500 meter verpulverde Verheyden zijn persoonlijke record met meer dan 4 seconden. Met 3'36"55 kwam hij zelfs heel dicht bij het Belgische record van Ismaël Debjani (3'36"38).



Met die tijd nadert Verheyden ook de limiet voor het WK indoor in Glasgow. Hij heeft nog tot 18 februari de tijd om onder 3'36"00 te lopen.



Op de 60 meter kwam Rani Rosius in actie. Ze eindigde 5e, in 7"24, een klein beetje trager dan de 7"21 die ze afgelopen zaterdag in de reeksen van de IFAM-meeting in Gent liep.