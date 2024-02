CEO Jeugd Jean Kindermans (ex-Anderlecht) begint eraan bij Antwerp: "Volgende stap in professionalisering"

17 jaar was Jean Kindermans actief in de jeugdopleiding bij Anderlecht. Hij hielp er voor de talentdetectie en doorstroming van toptalenten als Romelu Lukaku, Youri Tielemans en Jeremy Doku.



Maar exact een jaar geleden kreeg Kindermans te horen dat er geen plaats meer voor hem was bij paars-wit. Antwerp sprong op de kar en kondigde in augustus de overstap van de befaamde jeugdcoördinator aan. Nog eens een halfjaar later begon Kindermans er ook effectief aan.

"De komst van Jean Kindermans is een volgende stap in de professionalisering bij Antwerp", luidt het. "Dankzij zijn internationale ervaring en knowhow kan de huidige jeugdstructuur verder uitgebouwd worden."

"De eerstkomende maanden neemt Kindermans de tijd om de club, haar medewerkers en werking te leren kennen, daarna zal hij te gepasten tijde communiceren."