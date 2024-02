Intermarché-Wanty legt getalenteerde halfbroer van Alexander Kristoff vast

Intermarché-Wanty investeert in de toekomst. De 17-jarige Noor Felix Ørn-Kristoff, de jongere halfbroer van Alexander Kristoff, zal in 2026 de overstap maken naar de profploeg. "Felix is een exceptioneel talent in sprinten en harde races", klinkt het bij de Waalse WorldTour-ploeg.