Luke Littler imponeert ook bij Premier League-debuut, maar Michael Smith triomfeert

Het nieuwe dartsfenomeen Luke Littler heeft zijn entree op de Premier League darts niet gemist. In zijn eerste match nam hij meteen revanche tegen Luke Humphries voor de verloren WK-finale. In de halve finale miste hij de pijl van de zege tegen latere winnaar Michael Smith.

Luke Littler is geen eendagsvlieg, zoveel is wel duidelijk. De dartstiener gaat sinds zijn veelbesproken WK-finale gewoon door op zijn elan.



Ook op de eerste avond van een nieuw seizoen van de Premier League, haalde de inmiddels 17-jarige Engelsman ei zo na de finale.



Eerst pelde hij een eitje met Luke Humphries, de man die hem van de wereldtitel had gehouden, om vervolgens in de halve finale op één pijl van de overwinning te komen tegen Michael Smith. De dubbel 15 eindigde net aan de verkeerde kant.



Smith maakte het meteen daarna wél af, waarna de wereldkampioen van vorig jaar doorstoomde in de finale tegen Gerwyn Price. De Welshman werd er met een droge 6-2 afgetikt.