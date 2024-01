22-jarige Van Uden klopt Groenewegen en Merlier op weg naar eerste sprintzege

Casper van Uden (DSM-Firmenich-PostNL) heeft de eerste rit in de AlUla Tour (2.1) in Saudi-Arabië gewonnen. Na een korte etappe was de jonge Nederlander de snelste sprinter. Hij bleef onder anderen Dylan Groenewegen en Tim Merlier voor. Het is voor de 22-jarige renner zijn eerste zege bij de profs.

Het peloton moest zich in de openingsrit niet al te moe maken. Na 150 golvende kilometers van en naar Al Manshiya zat iedereen nog fris voor de verwachte massasprint.

De ontsnappingspoging van een vijftal met daarin 2 Saudi-Arabische renners was maar een voetnoot. De ploegmaats van de twee bekendste sprinters aan de start - Merlier en Groenewegen - rekenden de vluchters tijdig in.



Alle sprintersploegen zetten hun treintje op de rails. In een chaotische slotfase raakte de trein van Soudal-Quick Step voor Merlier ontregeld. Hij kon dus niet vanuit de beste positie aan de massaspurt beginnen.



Van Uden leek te snel op kop te komen, maar de jonge Nederlander hield stand. Hij hield Dylan Groenewegen achter zich. Tim Merlier kon met een goeie jump nog de derde plaats pakken voor Søren Waerenskjold.



"Ik wist dat ik het kon", reageerde de jonge winnaar. "Mijn ploeg geloofde de hele tijd in mij, het is dan fantastisch om het te kunnen afmaken."



De vijfdaagse rittenkoers eindigt zaterdag, morgen ligt de finish op een helling.