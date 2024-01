Uitdaagster van Nafi Thiam voor goud in Parijs halfjaar voor Spelen geopereerd aan haar knie: "Was nodig"

Het worden spannende maanden voor Anna Hall. De 22-jarige Amerikaanse werd eerder deze maand geopereerd aan haar knie, ruim een halfjaar voor de Olympische Spelen. Zo moet ze net als Nafi Thiam nog een fikse weg afleggen richting (goud op) de zevenkamp in Parijs. "Ik ben aan de beterhand en zal binnenkort weer op de piste moeten staan", deelt ze op sociale media.

Nafi Thiam versus Anna Hall. Dat moet dé tweestrijd worden om goud op de zevenkamp in Parijs.

Maar of die strijd op het allerhoogste niveau zal gestreden worden, is nu maar de vraag.

Hall - met haar 22 jaar een van de grootste talenten in de atletiekwereld - kwam vorig jaar aardig in de buurt van Thiam haar persoonlijke record. De Belgische scoorde in 2017 7.013 punten, de Amerikaanse naderde tot 6.988 punten.

Ondanks de knalprestaties werd haar knie een struikelblok. Dus besloot Hall eerder deze maand onder het mes te gaan. "Alles ging vlot", vertelt ze op sociale media. "Ik ben intussen aan de beterhand en zal binnenkort weer op de piste moeten staan."

“Wel vind ik het hartverscheurend dat ik volgende maand het WK indoor moet missen, maar dit was nodig om me nu volledig te kunnen focussen op de Spelen.”

Ook Nafi Thiam - die nog niet geplaatst is voor de Spelen - zal niet aanwezig zijn in Glasgow. Volgt de eerste krachtmeting echt pas in Parijs? Het worden alleszins spannende maanden voor beide topfavorietes.