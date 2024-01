Een kus van Taylor Swift en een bank vooruit: Kansas City verdedigt Super Bowl-titel tegen San Francisco

De Kansas City Chiefs van vedetten Patrick Mahomes en Travis Kelce mogen op 11 februari hun titel verdedigen in de Super Bowl, de finale van het National Football League (NFL), de Americanfootballcompetitie in de VS. Tegenstander in Las Vegas wordt de San Francisco 49ers.

Afgelopen nacht stonden de finales van de twee conferences in de NFL op het menu: de Kansas City Chiefs wonnen de American Football Conference (AFC) ten koste van de Baltimore Ravens. 17-10 werd het.



In de National Football Conference (NFC) verdienden de 49ers het begeerde ticket voor de seizoensclimax. Met 34-31 waren ze te sterk voor de Detroit Lions.



Kansas City staat voor de 4e keer in 5 jaar in de Super Bowl. Ze wonnen in 2020 en 2023.



"Het was een bewogen jaar, we werden als outsiders beschouwd in de play-matchen, maar wij voelden onszelf nooit outsiders", reageerde Mahomes, de quarterback van de Chiefs, die een touchdown scoorde en 241 yards won zonder een verdedigende tussenkomst.



"Wij hebben een pak ervaren jongens in het team die weten hoe je moet winnen in de play-offs. Ik wist dat we het gingen waarmaken."