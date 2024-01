Deal tussen Bora-Hansgrohe en Red Bull is helemaal rond: "Groene licht waar we lang op gewacht hebben"

Red Bull steekt zijn tentakels steeds verder uit in de wielerwereld. Zo maakte Bora-Hansgrohe vandaag de langverwachte samenwerking bekend. Verdere details volgen nog, maar teammanager Ralph Denk reageerde alvast opgetogen over de entente. "We hebben een belangrijke hindernis overwonnen", klonk het.

De langverwachte samenwerking tussen Red Bull en wielerteam Bora-Hansgrohe is officieel.

De Oostenrijkse mededingingsautoriteit - die het samenwerkingsverband onderzocht heeft - heeft geen bezwaren gevonden tegen het partnerschap. Verdere details zullen later worden vrijgegeven.

"Met de beslissing van vandaag hebben we een belangrijke hindernis overwonnen", vertelt Ralph Denk, Team Manager van Bora-Hansgrohe.

"De fundamenten van onze samenwerking met Red Bull zijn nu officieel gelegd. Dit is het groene licht waar we op hebben gewacht om verder te gaan met de formaliteiten en vele specifieke onderdelen van de samenwerking."

"Iedereen in de wielersport weet hoe belangrijk de basis en de voorbereiding zijn voor succes. Dus, we zetten nu deze stap met de nodige overweging en vastberadenheid. De verdere details van onze samenwerking zullen gedurende het seizoen worden gepresenteerd."



Teammanager Ralph Denk geeft zo het stuur, althans achter de schermen, deels uit handen. De entente tussen Red Bull en Bora-Hansgrohe is niet nieuw. Het bedrijf, stilaan een duizendpoot in de sportwereld, ondersteunde al het scoutingsprogramma en zou ook Roglic' transfer bespoedigd hebben.