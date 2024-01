Elise Mertens zit al op vliegtuig naar Linz: "Een mocktailtje moet wel kunnen"

"We waren heel goed begonnen aan de wedstrijd", doet Elise Mertens haar verhaal. "Het werd 6-1, we domineerden en zetten veel druk, de anderen hadden weinig kansen."



De tweede set ging meer gelijk op: "We voelden ook dat Ostapenko op een beter niveau aan het spelen was. Dat hadden we wel verwacht, want ze is ook een topspeelster in het enkel."



"We kwamen toen ook veel onder druk, maar we hebben ons ding kunnen doen. We speelden elke bal alsof het de matchbal was en konden zo het verschil maken."



"We hadden wel een beetje stress om het af te maken, denk ik. Hsieh kon haar opslag houden voor 6-5 en konden daarna 7-5 maken met een heel goede returngame."