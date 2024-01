Ineos Grenadiers geeft de Tour de France niet op: "Maar wij zijn nu de jager"

Welke positie zal Ineos Grenadiers komend seizoen kunnen claimen in het peloton? Jarenlang was de Britse formatie dé referentie op twee wielen, maar de rijke ploeg heeft de koppositie uit handen moeten geven. Toch blijft de nieuwe CEO strijdvaardig.

Bij Ineos Grenadiers heeft zich de voorbije maanden een kleine paleisrevolutie voltrokken. Renners als Pavel Sivakov, Tao Geoghegan Hart en Lucas Plapp zochten andere oorden op, bij de omkadering was er een heuse stoelendans.

Met John Allert is er een nieuwe CEO en hij lichtte vandaag de ambities toe aan de internationale media in een videogesprek.

"We zijn nu de jager in plaats van de ploeg op wie gejaagd wordt", gaf Allert toe bij onder meer Cyclingnews.com. "Maar we hebben nog een uitdagende groep renners en ik voel veel optimisme."

Er wordt gesuggereerd dat het budget van Ineos fel is teruggedraaid. "We hebben een budget waarmee we in staat moeten zijn om grote rondes te winnen, of dat nu de grootste spaarpot is of niet."