Gambia en Tom Saintfiet gaan uit elkaar na exit, Kameroen stoot door op Afrika Cup na waanzinnige slotfase

De hemel, de hel en nog een paar keer heen en weer. De ontknoping in groep C van de Afrika Cup is een rollercoaster van jewelste geworden. Gambia werd het kind van de rekening, Kameroen kroop door een klein gaatje na een waar spektakelstuk. Bij de verliezer werd de samenwerking met Tom Saintfiet beëindigd.

Die 2-1-tussenstand was nog niet voldoende voor Gambia om zich (rechtstreeks) te plaatsen, maar de hoop werd amper 2 minuten later al opnieuw de kop ingedrukt na een owngoal van Gomez.

Kameroen brak de match kort voor het uur open met de 0-1 van Toko Ekambi, maar wat zich in het laatste kwart van de match ontvouwde, was een slingerbeweging die je moet gezien hebben om het te kunnen geloven.

Na 100 minuten werd er afgefloten bij 2-3 en dankzij de 0-2-zege van titelhouder Senegal tegen Guinee wipt Kameroen met groepswinnaar Senegal naar de 1/8e finales.

Een ferme opluchting nadat het in zijn laatste poulematch zowel van de 2e, 3e als 4e plek in groep C had geproefd.

Op basis van minder gemaakte doelpunten eindigt Guinee 3e en niet 2e, maar met 4 op 9 zal Guinee normaal als een van de beste derdes doorstoten.

Gambia is met 0 op 9 uitgeschakeld. Zoals verwacht houdt Saintfiet het dan ook voor bekeken als bondscoach.

"We zullen een grote tacticus missen", klinkt het over zijn afscheid. "Je hebt je 5,5 jaar geweldig ingezet voor ons land."