David Goffin mikt op Parijs 2024: "Snel klimmen naar top 80"

David Goffin is weer in het land. Na zijn exit vorige week in de eerste ronde van de Australian Open begint de beste tennisbelg vanavond aan zijn titelverdediging in Louvain-la-Neuve. Het vizier de komende maanden staat op Parijs 2024. "Ik hoop me te kwalificeren voor de Spelen, daarvoor moet ik rond de 80e plek staan."

David Goffin tuimelde vorig jaar uit de top 100. Als nummer 112 van de wereld moest hij zich door de kwalificaties van de Australian Open werken, waarna Ugo Humbert te sterk was.



Op de Challenger van Louvain-la-Neuve is hij het 5e reekshoofd. Gisteren op een persconferentie voor de BW Open gaf de voormalige nummer 7 van de wereld uitleg bij zijn ambities. En de keuzes die daarbij horen: zo skipte hij de Davis Cup begin februari in en tegen Kroatië.



"Dat was geen makkelijke keuze", verwoordde Goffin. "Ik heb geen 10 jaar tennis meer voor de boeg en probeer terug te komen op mijn beste niveau."



"Ik heb ervoor gekozen om geen Davis Cup te spelen, omdat ik mijn schema niet te zwaar wil belasten. Vorig jaar speelde ik de BW Open en de Davis Cup in Seoel achter elkaar, waardoor ik op mijn tandvlees zat."



"Ik dacht dat ik vorig jaar aan alles kon deelnemen. Door de vermoeidheid scheurde ik echter mijn pees en heb ik 2 maanden niet gespeeld. Je moet een beetje voorzichtig zijn. Gezien de ervaring van vorig jaar speel ik liever minder maar beter."

"Met top 80 naar Parijs 2024"

Goffin besprak lichtte Davis Cup-captain Steve Darcis zijn beslissing toe in Australië. "Het was niet makkelijk om het hem te vertellen. Hij had me er graag bij gehad. Ik wilde ook spelen, maar hij begrijpt en respecteert mijn beslissing."



Die kadert in het grotere plaatje: "Ten eerste wil ik zo snel mogelijk weer de top 100 van de ATP-ranking bereiken. Daarna hoop ik hogerop te klimmen en me te kwalificeren voor de Olympische Spelen."



"Dat is een mooi doel voor de komende zes maanden. Om dat te bereiken, moet ik rond de 80e plaats staan."

