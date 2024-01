Het dolle weekend van Michael Vanthourenhout: "De wekker om 4 uur was toch even slikken"

ma 22 januari 2024 19:00

Zaterdag in de vrieskoude van Zonnebeke, zondag in het zonnetje van Benidorm. Michael Vanthourenhout (30) sloeg afgelopen weekend een dubbel programma niet af en kan met een zege en een 2e plaats alleen maar tevreden zijn. Al was het maar als beloning voor de opgeofferde uurtjes slaap.

Hoe dieper in het veldritseizoen en hoe dichter bij het WK, hoe meer de crossers durven te snoeien in het programma. Michael Vanthourenhout koos afgelopen weekend voor een ander traject en dubbelde in Zonnebeke en Benidorm. "Vanochtend voelde ik de vermoeidheid toch wel wat in mijn lichaam", lacht de Europese kampioen bij zijn thuiskomst op Belgische bodem maandagnamiddag. "Ik heb gisteren de cross nog bekeken en door de adrenaline slaap je niet te snel. Maar ondanks de vermoeidheid mag ik tevreden terugblikken op mijn weekend." Van Zonnebeke ging het dus naar Benidorm. Van de Kasteelcross naar het Spaanse strand. "De planning was niet echt simpel, maar al bij al is alles goed gelukt. Ik was niet zo happig om deel te nemen in Benidorm omdat er in de Wereldbeker niet veel meer voor mij op het spel staat, maar de ploeg wilde me er graag aan de start."

Ik heb zaterdag eerst nog naar Club Brugge gekeken en ben dan gaan slapen. Bij de wekker om 4 uur was het toch even slikken. Michael Vanthourenhout

Vanthourenhout maakte zaterdag in Zonnebeke rond 16 u het zegegebaar. "Ik ben daarna naar mijn persoonlijke kinesist getrokken, want op ijs maak je toch veel onverwachte bewegingen." Maar zijn bed liet de Europese kampioen zaterdagavond toch nog even staan. "Club Brugge speelde om 20.45 u, hé. Ik ben een grote Club-fan", lacht Vanthourenhout. "Ik heb de match gevolgd, ben daarna gaan slapen en om 4 uur stond de wekker om de ochtendvlucht naar Spanje te nemen." "Dat was even slikken, maar ik was snel in de juiste stemming. Rond 10.30 uur was ik op het parcours en kon ik even losrijden. Het schema viel dus goed mee."

Michael Vanthourenhout op de vettige ondergrond in Zonnebeke.

"Het was een van mijn beste weekends van het seizoen"

Het Vlaams-Spaanse huwelijk was uiteindelijk ook geslaagd: daags na zijn zege in Zonnebeke werd Michael Vanthourenhout 2e in Benidorm. "Het was een van mijn beste weekends van het seizoen en misschien was Benidorm wel mijn beste cross." "Ik wist dat mijn conditie heel goed was, maar helaas werd ik net voor het BK (vorige zondag) ziek. Ik heb er een paar nachten van wakker gelegen omdat ik mijn Belgische trui niet in optimale gezondheid kon verdedigen." Vanthourenhout kampte enkele dagen met buikgriep, maar dat kwaaltje is verleden tijd. "Ik ben na het BK niet naar Spanje vertrokken en heb thuis een beetje in de sneeuw gespeeld", lacht hij. "Of ik het BK-recept van Eli Iserbyt kopieer? Neen, toch niet."

Er volgen nog mooie crossen in februari en in Tabor heb ik al goeie resultaten neergezet. Dat WK-parcours ligt me. Michael Vanthourenhout

Na de dubbele opsteker voelt Vanthourenhout zich klaar voor de laatste maand van het seizoen. "Er volgen nog mooie crossen in februari en in Tabor (het decor van het WK) heb ik al goeie resultaten neergezet. Dat parcours ligt me." "Benidorm kun je natuurlijk niet vergelijken met Tabor, maar je moest wel goed zijn om in Spanje te kunnen presteren. Zeker op die korte helling." Daar imponeerde Mathieu van der Poel. "Hij is een fenomeen, hé, maar ik wist bij die versnellingen dat de cross nog een tijdje zou duren. Het viel vaker stil na die helling." En Benidorm heeft iedereen misschien wel geleerd dat je een titel niet op bestelling krijgt. "In topsport heb je niet alles zelf in de hand. Als Belgen moeten we sowieso blijven geloven in het podium, al hebben ook de Nederlanders een zeer sterk blok."