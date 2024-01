Michael Vanthourenhout wint winterse Kasteelcross na boeiende strijd met Vermeersch en Merlier

za 20 januari 2024 15:57

Michael Vanthourenhout heeft op een besneeuwde omloop de Kasteelcross in Zonnebeke op zijn naam geschreven. Bij afwezigheid van een hoop grote kanonnen was de Europese kampioen finaal de sterkste, na een spannende strijd met Gianni Vermeersch en titelverdediger Tim Merlier.



Eén man die dubbelt in Zonnebeke en Benidorm, dus ook maar één topfavoriet.

Alle ogen waren gericht op Michael Vanthourenhout in de Kasteelcross. De Europese kampioen wilde nog eens proeven van de zege na een wisselvallig seizoen. Ook de winnaar van vorig jaar, Tim Merlier, en Gianni Vermeersch aasden op een triomf.

Op een snel, maar verraderlijk parcours gaven de drie topfavorieten elkaar geen duimbreed toe. Tot halfweg koers kregen ze het gezelschap van Lander Loockx en Yordi Corsus.

Een slippertje zorgde voor de afscheiding die het podium vastlegde. Enkel de hoofdvogel moest nog afgeschoten worden.

Tim Merlier verraste zichzelf met een inschattingsfout in een gladde bocht, waardoor hij pardoes tegen een paaltje knalde. Dus moest de sprinter achtervolgen op het kopduo, dat het tempo absoluut niet drukte.

Sterker nog: net wanneer Merlier de aansluiting wilde maken, jaagde Vanthourenhout het tempo de hoogte in. De Europese kampioen keek niet meer om en zette ook Vermeersch op een tiental seconden achterstand met een verschroeiende voorlaatste ronde.

Zo boekt de geplaagde Michael Vanthourenhout een deugddoende zege. Hij kan op beide oren slapen om morgenvroeg met verse moed naar Benidorm af te zakken.



Uitslag Exact Cross Zonnebeke naam resultaat 1 Michael Vanthourenhout in 56'31" 2 Gianni Vermeersch op 24" 3 Tim Merlier 48" 4 Lander Loockx 1'05" 5 Tom Meeusen 1'30" 6 Yordi Corsus 1'41" 7 Arno Van den Broeck 2'55" 8 Silas Kuschla (Dui) 2'56" 9 Ingmar Uytdewilligen z.t. 10 Robbe Marchand 2'58"

Michael Vanthourenhout: "Ik hecht hier veel waarde aan, het is toch een tv-cross. Het parcours was erg verraderlijk met gladde plekken. Gianni en ik waren de beteren in koers. Het was moeilijk om het verschil te maken. Ik ben blij dat ik aan het laatste eind kon trekken. Met een overwinning op zak kan het morgen in Benidorm niet meer stuk."

Gianni Vermeersch: "De kou viel al bij al goed mee. Mijn beenstukken zakten de hele tijd af, dat was wel vervelend. Tweede was het hoogst haalbare. Michael had de hele wedstrijd wat overschot. Hij ging net iets vinniger door de bochten en sprong makkelijker over de balken. Daar moest ik telkens weer een kloofje dichten. Het BK was een ontgoocheling, maar nu sluit ik het veldritseizoen toch goed af."

Tim Merlier: "Ik kan zeker leven met mijn derde plaats. Ik heb te weinig crossgevoel en ook de snelheid in de bochten zat niet goed. Vroeger reed ik altijd op tubes met minder profiel op het ijs. Maar het was vandaag geen optie, want ik maakte te veel fouten. Michael heeft een heel aparte techniek. In het West-Vlaams zeggen we "hij kapt af". Dus zijn lijn kon ik niet volgen. Mijn veldritwinter was kort, maar ik ga met een goed gevoel naar huis."