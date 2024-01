Wat niet op tv te zien was: Mathieu van der Poel raakt een stootkussen en moet zege in Benidorm vergeten

Wat was het een tumultueuze cross in Benidorm vandaag. Mathieu van der Poel was een van de kanshebbers op de zege, tot hij in het slot een stootkussen ramde. De wereldkampioen ging tegen de grond en moest een kruis maken over een 11e zege. Van der Poel werd uiteindelijk 5e. Op tv was de val niet te zien, op deze amateurbeelden wel.