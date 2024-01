Portland boekt felbevochten zege tegen Indiana, opnieuw bijrol voor Toumani Camara

Na 29 wedstrijden op een rij in de basis moest Toumani Camara woensdagnacht tegen de Brooklyn Nets nog eens vanaf de bank starten bij Portland. "Er was nood aan verandering", had Blazers-coach Chauncey Billups achteraf toegelicht, en ook vrijdagnacht tegen Indiana ontbrak Camara in de starting five.

Tegen de Pacers, waar nieuwkomer Pascal Siakam (overgekomen van Toronto) debuteerde, deed Portland het uitstekend. De Blazers stonden aan de rust 64-53 voor en gaven in een spannend slot die voorsprong niet meer uit handen: 118-115. Jerami Grant was bij Portland de primus met 37 punten.

De Blazers boeken zo hun tweede zege op een rij, hun twaalfde in totaal, maar blijven wel 14e en voorlaatste in de Western Conference. Alleen de San Antonio Spurs van het Franse fenomeen Victor Wembanyama doen het met 7 zeges uit 41 wedstrijden nog slechter.

Toumani Camara kwam uiteindelijk 19 minuten in actie en was goed voor 4 punten en 4 rebounds. Zijn concurrenten op de small forward-positie, Jabari Walker en Matisse Thybulle, begonnen beiden wel aan de partij en deden het bovendien uitstekend. Zo was Walker goed voor een 'double double' (13 punten, 12 rebounds).