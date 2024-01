Toumani Camara verliest basisplek, maar wint met Portland wel thriller tegen Brooklyn

Na vier nederlagen op een rij heeft het Portland van Toumani Camara nog eens gewonnen in de NBA. De Trail Blazers versloegen de Brooklyn Nets na een thriller: 105-103. Camara begon voor het eerst sinds half november nog eens op de bank, maar was in 20 minuten wel goed voor 6 punten en 6 rebounds.

Op 15 november 2023 verscheen Toumani Camara tegen Utah Jazz voor het eerst in de basis bij de Blazers. Daarna volgden 29 wedstrijden in de starting five, maar aan die reeks kwam woensdagnacht een eind.

Tegen de Brooklyn Nets moest Camara vanaf de bank het verschil proberen maken. De jonge Belg zag hoe de Nets in het derde kwart de wedstrijd naar zich toe leken te trekken, maar in het vierde kwart konden de Blazers alsnog het tij keren.

Sterspeler Anfernee Simons gaf in de allerlaatste seconde de Nets het nekschot met een knappe score, goed voor de tiende zege dit seizoen voor Portland. Camara was in 20 minuten goed voor 6 punten en 6 rebounds. In de Western Conference blijven de Blazers 14e en voorlaatste.