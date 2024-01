Coppejans 6 maanden out na elleboogoperatie: "Ik kon alleen nog spelen met pijnstillers en injecties"

"In tegenstelling tot de tenniselleboog gaat het hier om de buitenkant van de elleboog", zegt Kimmer Coppejans, die geraakt is aan het mediaal collateraal ligament.

"Ik kreeg voor het eerst last na Wimbledon, maar toen kon ik het nog verdragen. Sinds mijn spierblessure in Astana (eind september, red) is het erger geworden. Tijdens de voorbereiding deze winter kon ik amper een bal slaan."

"Ik hoopte dat het zou gaan tijdens de Australian Open, maar ik kon er alleen spelen met pijnstillers en injecties. Zo kon het niet verder. Ik trok naar een specialist en laat mij woensdag aan de elleboog opereren. Het gewricht zal verstevigd worden."