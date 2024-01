Hanne en Stijn Desmet na handvol medailles op EK: "Voor WK wél perfecte voorbereiding"

ma 15 januari 2024 09:10

Ondanks de 6 Belgische medailles op het EK shorttrack in Gdansk waren vaandeldragers Hanne en Stijn Desmet niet onverdeeld tevreden.

Eén gouden medaille, één zilveren medaille en 4 bronzen medailles. De oogst voor de België en de familie Desmet op het EK shorttrack mocht er zijn. Helemaal tevreden was Hanne Desmet niet. Dat is een beetje logisch na haar val in de finale van de 1.500 meter. "Die andere medailles maken dat niet goed. Ik ging winnen op de 1.500 meter." Desmet verlaat Gdansk met één Europese titel, op de 1.000 meter. "Ik ben heel blij dat ik op alle afstanden de A-finale gehaald heb. Op de 500 meter is dat toch nieuw voor me, op de 1.000 heb ik mijn titel kunnen verlengen. Ik ben misschien een beetje ontgoocheld over de gemengde estafette, maar gelukkig pakken we toch een medaille."

Ik vind niet echt dat ik een heel goeie voorbereiding heb gehad voor het EK. Niet met vrouwen kunnen trainen, ik vond het niet ideaal. Hanne Desmet

"Ik vind niet echt dat ik een heel goeie voorbereiding heb gehad voor het EK met die veranderende omstandigheden. Niet met vrouwen kunnen trainen, ik vond het niet ideaal." Na de breuk met Nederland trainden de Belgische shorttrackers in de VS en Canada, maar de laatste weken deden ze dat in Hongarije. "Tot de volgende Wereldbeker-manches in Dresden (9/2) en Gdansk (16/2) trainen we opnieuw in Hongarije met de mannenploeg."

"Daarna kunnen we richting het WK in Rotterdam opnieuw trainen met Canada. Daar kijk ik echt wel naar uit, de Canadezen hebben het EK ook allemaal gevolgd. Dus voor het WK (begin maart in Rotterdam) gaan we de perfecte voorbereiding hebben. Of er dan nog een paar procenten bij kunnen? Dat denk ik wel."

Stijn Desmet: "4 medailles en toch licht teleurgesteld"

Stijn Desmet kon zijn zus niet net zoals vorig jaar kopiëren met een titel op de 1.000 meter. Hij moest vrede nemen met 2 keer individueel brons (500 en 1.000 meter) en zilver en brons op de estafettes. "Ik blijf achter met een dubbel gevoel. Ik heb op alle afstanden de finale gehaald. Zondag had ik er 3 en 3 keer was ik lichtjes teleurgesteld, maar ik had ook 3 keer een medaille. Dat is niet mis, maar ook niet perfect." "Toch kan ik terugkijken en trots zijn op wat België bereikt heeft in shorttrack, dat is toch al een mooie evolutie." Die evolutie is onmiskenbaar dit seizoen nu alle Belgen samen trainen. Eerst in Canada, de laatste weken in Hongarije.

Hopelijk kunnen we snel een vaste thuis kiezen. Dan gaan we ons rustiger kunnen voorbereiden. Stijn Desmet

"Het is een beetje een gek seizoen, met veel heen-en-weer reizen. We zijn nooit veel thuis en daardoor is het vaak zoeken. De laatste weken was het een goeie groep in Hongarije, ook al is er minder snelheid op training dan in Canada."

"Maar Hongarije is zeker voor herhaling vatbaar. Anders moeten we nu helemaal terug naar Canada en dat is ook niet ideaal, ook al hebben we daar de snelste partners."

"Het blijft nog altijd een beetje zoeken, hopelijk kunnen we snel een vaste thuis kiezen. Dan gaan we ons rustiger kunnen voorbereiden en ook iets frisser aan de start van een toernooi komen."

"Ik moet niet altijd schaatsen in de voorrondes"