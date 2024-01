Kasseien, topasfalt en kraaknet WK: "We hebben met open mond rondgelopen in Rwanda"

In september 2025 landt het peloton in Rwanda voor het WK wielrennen. Golazo zet mee zijn schouders onder het evenement en na een bezoek deze week klinkt managing director Christophe Impens laaiend enthousiast. "En het wordt een bijzonder zwaar parcours", is zijn inschatting.

"Ik overdrijf niet, echt niet, als ik zeg dat ik er slechts één papiertje op de grond heb zien liggen. Het is werkelijk superclean . Kigali is wat dat betreft een voorbeeldstad voor de hele wereld. Du jamais vu voor ons."

Het WK zal zich volgend jaar afspelen in de hoofdstad Kigali. "Dat is een metropool en de stad ligt er ongelofelijk proper bij."

"Ik kreeg veel berichtjes of het ginds veilig en proper is. Ik kan uit mijn eigen ervaringen alleen maar positief antwoorden. Absoluut!"

Een delegatie van Golazo was van dinsdag tot en met donderdag aanwezig in Rwanda en keerde met een akkoord als een van de WK-organisatoren terug naar huis.

"Een reispas is verplicht, maar er is geen ellenlange visumprocedure. Voor elke toerist is dat een pluspunt en zeker voor de wielerliefhebbers die naar Rwanda zouden afzakken."

"Alle technologie is er aanwezig. Er zijn zalen voor een groot mediacenter, er is bureauruimte voor het organisatiecomité en andere diensten, ..."

Ook de infrastructuur blijkt tiptop in orde te zijn. "De aankomst ligt aan het Kigali Convention Centre. Dat gebouw is state of the art. "

Met andere woorden: de route in Kigali wordt enorm heuvelachtig. "Geen meter vlak", weet Impens. "En dat over brede banen waar ik geen onveilige elementen heb kunnen bespeuren."

"Bij mijn terugkeer naar het hotel had ik het gevoel dat ik de Koppenberg moest beklimmen, maar dan over een afstand van 3 kilometer."

Een omloop zoals die in Kigali uitgetekend is, kom je ook niet binnen onze landsgrenzen tegen. Al zijn er toch enkele Belgische accenten, licht Impens toe.

"Ik had vooraf gehoord dat Rwanda op vlak van asfalt tot de top 5 van de wereld behoort en ook dat moet ik volmondig beamen. Dat is geen leugen. De kwaliteit van het asfalt is top. Helaas, ook dat zie je in ons land lang niet overal ..."

Ik had vooraf gehoord dat Rwanda op vlak van asfalt tot de top 5 van de wereld behoort en ook dat moet ik volmondig beamen. De kwaliteit is top.

Ik had vooraf gehoord dat Rwanda op vlak van asfalt tot de top 5 van de wereld behoort en ook dat moet ik volmondig beamen. De kwaliteit is top.

"Normaal beginnen we met een reeks van de lokale lus, daarna volgt een grote zijsprong met 1 keer Mount Kigali en 1 keer de Muur van Kigali en dan eindigen we weer met een set van de lokale lus."

"Op 2 kilometer van de finish begint een kasseihelling van anderhalve kilometer die ik zou vergelijken met de Oude Kwaremont. De kasseien liggen er beter, maar het profiel is gelijkaardig. Een naam voor die helling moeten we nog vinden."

Mount Kigali en de Muur van Kigali zullen dus allebei 1 keer overwonnen moeten worden tijdens het intermezzo voor en na de lokale lus. Ook in dat rondje is een smaakmaker opgenomen.

"Bondscoach Sven Vanthourenhout komt eind februari een kijkje nemen in de Ronde van Rwanda, maar ik heb hem al een berichtje gestuurd met mijn indrukken. Ik schat dat dit een van de zwaarste WK's in de geschiedenis kan worden."

In september 2025 worden de medailles uitgedeeld in Rwanda. "Na een woelige periode 15 à 20 jaar geleden wilde het land uit het dal kruipen en wilden ze Rwanda aantrekkelijk maken om in te leven en te wonen. En of dat gelukt is", rondt Impens af.

"Alles wat ze bouwen, is state of the art. Iedereen is er aan het werk, alles is zeer veilig en netjes. Ik heb deze week met erg veel mensen gesproken: iedereen is hoogopgeleid en vooral hypergemotiveerd."

"Vanuit Europa is Rwanda ook makkelijk bereikbaar en er is voldoende hotelcapaciteit. En nog belangrijker: de bevolking is er echt gek van wielrennen."

"Het zal niet zoals het WK wielrennen in Qatar worden, waar je 100 man aan de finish had. Integendeel: mobiliteit en crowdcontrol worden onze grootste uitdagingen. Hoe geven we iedereen een plaatsje op het parcours?"

"We spraken met de bevoegde diensten over dranghekken, maar ze keken ons vreemd aan. "Onze supporters zijn zeer gedisciplineerd en blijven altijd aan de kant", verzekerden ze ons."

"Uiteraard zullen we wel nadarhekken plaatsen en de logistieke operatie is een uitdaging, maar de infrastructuur en de motivatie zijn gewoon top."