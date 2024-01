"Gemengde gevoelens" bij bronzen Jules Hesters: "Voelde dat ik nog overschot had voordat ik viel"

In de afvallingskoers heeft Jules Hesters op dag 1 van het EK baanwielrennen voor een eerste Belgische medaille gezorgd. Al kwam die er wel na een ware rollercoaster van een finale met een smak op de piste van onze landgenoot. "Ik voelde veel frustratie na mijn val omdat dat niet had mogen gebeuren."

"Ik wist dat mijn conditie goed was, alleen is het jammer dat ik dan toch val. Daarna zat ik wat krampachtig op de fiets. Dus ik zit toch wat met gemengde gevoelens."

"Het was een hele speciale koers", zo doet de Belg nadien zijn verhaal. "Normaal zijn we op een internationaal kampioenschap met 24 renners, nu maar met 17."

Spanning en spektakel gegarandeerd op de afvalling, dat bleek nog maar eens in de finale op het EK in Apeldoorn. Al kostte die hectiek wel bijna de medaillekansen van Jules Hesters .

Wat gebeurde er precies vanuit het perspectief van Hesters bij zijn valpartij?

"Die val kwam er in een fractie van een seconde. Ik wilde de renner achter mij opvangen, maar de renner voor mij ging net op de trappers staan."

"Zo schoot zijn fiets wat achteruit, mijn voorwiel bleef erachter hangen en ik had geen verhaal meer. Ik voelde toen veel frustratie omdat dat niet had mogen gebeuren. Ik zat goed in de koers en had nog wat overschot."