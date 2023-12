Laporte droomt van Parijs-Roubaix, maar Gent-Wevelgem ligt hem nog op de maag: "Al die kritiek was vervelend"

Christophe Laporte en Wout van Aert willen in 2024 een gouden duo vormen in de klassiekers.

2023 was een boerenjaar voor Christophe Laporte met de Europese titel en winst in Dwars door Vlaanderen en Gent-Wevelgem. Maar de Fransman van Visma-Lease a Bike betreurt nog altijd de vele kritiek na zijn zege in Wevelgem. "In Vlaanderen geven ze altijd kritiek op alles."

Christophe Laporte heeft stilaan een lidkaart verdiend voor het clubje van beste renners ter wereld.

2023 was een succesjaar, maar de nasleep van zijn zege in Gent-Wevelgem blijft nog wat aan de ribben kleven. Zijn ploegmakker Wout van Aert werd toen in de Vlaamse media bedolven onder de kritiek omdat hij de zege cadeau had gedaan aan de Fransman. "Het was een emotionele zege", blikt Laporte terug. "Maar de kritiek na afloop was vervelend." "De media hebben toen meer daarover (het cadeau van Van Aert) gesproken dan over het nummertje dat Wout en ik met z’n tweeën hebben opgevoerd."

In Vlaanderen geven ze altijd kritiek op alles. Christophe Laporte

Laporte betreurt de heisa nog altijd. "Toen we in 2022 met z’n tweeën naar de streep reden in de E3 en Wout won, was er nergens een kritisch geluid te horen. Maar na Gent-Wevelgem was er enorm veel kritiek." "Het was Wouts keuze dat ik als eerste over de streep in Wevelgem mocht rijden en ik was daar heel gelukkig mee. Maar in Vlaanderen geven ze altijd kritiek op alles."

Monument winnen is volgende stap

Is er na het boerenjaar 2023 iets veranderd aan de status van Laporte in de klassiekers? "Ik beschouw me nog altijd als een outsider", klinkt het bescheiden. "Ik sta nog altijd een trede onder Wout en Mathieu. Zij hebben een geweldige erelijst en zijn de favorieten in elke koers waar ze aan de start staan." "Ik maak deel uit van het groepje renners onder hen", zegt Laporte, die gelooft in eigen winstkansen. "Het is niet altijd de sterkste die de koers wint, dat maakt de wielersport net zo mooi." Als Laporte dan mag dromen van een zegefoto, in welke klassieker zou dat dan zijn? “Parijs-Roubaix”, antwoordt de Fransman kordaat. “Ik heb al een Tour-etappe en klassiekers gewonnen. De volgende stap is een

monument. Dat is de moeilijkste doelstelling om te realiseren, maar ik

ga ervoor.”

Als Laporte Parijs-Roubaix wil winnen, komt hij misschien wel Yves Lampaert tegen.

Over de Tour-ploeg en de groene trui

In de zomer zal Laporte, in tegenstelling tot Van Aert, wel opnieuw te bewonderen zijn in de Tour.



Is het Tour-team rond tweevoudig winnaar Jonas Vingegaard verzwakt in vergelijking met de vorige jaren?



"Natuurlijk zal met Wout een van de beste renners ter wereld ontbreken in onze Tour-ploeg", stipt Laporte aan. "Met Nathan (Van Hooydonck, die noodgedwongen moest stoppen met koersen) verliezen we dan weer een van de beste ploegmakkers ter wereld." "Maar ik ben ervan overtuigd dat we nog altijd een Tour-ploeg hebben die heel sterk is op alle terreinen. We zullen er alles aan doen om de Tour weer te winnen."

Ik win liever een klassieker dan de groene trui in de Tour. Christophe Laporte

Droomt Laporte, door Van Aerts afwezigheid, stiekem van de groene trui? "In een ploeg zoals Visma-Lease a Bike is het moeilijk om die groene trui voor ogen te hebben. Wout kon dat wel, omdat hij een van de grote leiders van deze ploeg is." "Voor mezelf is die groene trui ook geen doel om te winnen, ik zou liever een klassieker winnen."