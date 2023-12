Simon Mignolet en Hans Vanaken dragen steentje bij voor Warmste Week: "Zelfs in kleedkamer rondgegaan"

Een goed doel dat een week lang in eigen stad neerstrijkt, kan Club Brugge niet zomaar aan zich voorbij laten gaan. Hans Vanaken en Simon Mignolet gingen als ambassadeurs van de club een cheque overhandigen aan de Warste Week. Een bedrag van €26.877,40 gaat zo naar het zorgeloos opgroeien van jongeren. "Het is een eer om hier te mogen zijn", deelde Vanaken.

"Het is een eer om hier te mogen zijn", zegt Hans Vanaken met de glimlach in het Warmste Huis in Brugge.

Samen met Simon Mignolet komt hij de opbrengst van de inzamelacties die de "Club Brugge-familie" op poten heeft gezet, delen.

1891-vlammetjes, de opbrengst van het café "Extra Time" en een kerstmarkt moesten de kas flink spijzen. "En we zijn zelfs rondgegaan in de kleedkamer om geld in te zamelen", voegt Mignolet eraan toe.

Alles samengeteld goed voor 26.877,40 euro.

Club Brugge speelt dinsdag zijn laatste competitiematch van het jaar. Daarna mag de riem er een weekje af.

"De eindejaarsperiode moet gezellig zijn, dus dat kroketje extra zal mijn prestaties niet beïnvloeden", gaf de kapitein al een inkijk in zijn plannen.