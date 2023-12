Paul Herygers zag Van der Poel "niet normaal" starten bij rentree in het veld: "Hij rijdt 5 km/u te rap"

Mathieu van der Poel heeft bij zijn eerste veldrit van het seizoen meteen de puntjes op de i gezet. De wereldkampioen was gisteren heer en meester in Herentals. "Ik denk dat hij nergens iets wil laten liggen", meent analist Paul Herygers.

Wie gedacht had dat het voor Mathieu van der Poel nog wat zoeken zou zijn in z'n eerste cross van het veldritseizoen kwam zaterdag in Herentals bedrogen uit. De Nederlander kwam, zag en overwon.

Die blitzstart van Van der Poel in Herentals, dat had Herygers niet verwacht. "Hij reed in de 1e ronde weg en ontnam de rest zo meteen de moed. Die waren blij dat hij ervandoor ging, want het was gewoon niet normaal. Hij reed 5 km/u te rap."

Rijdt de rest dan voor de kruimels vanaf nu? "Dat zou kunnen. Maar het is ook niet erg wanneer je andere doelen hebt", vindt Herygers, die ook Wout van Aert een trapje lager zet.

"Het is jammer dat we geen "mottige" cross meer krijgen, zoals bijvoorbeeld Dendermonde, waar het echt ploeteren is. Dan zou Van Aert misschien nog wat dichter kunnen komen. Maar op crossen zoals in Herentals denk ik dat Van der Poel een tikkeltje voorsprong heeft op de rest."