Belgian Cats stuwen ticketverkoop naar recordhoogte: al meer dan 10.000 toeschouwers tegen VS

In mei lokte de finale van de Beker van België voetbal tussen Standard en Genk 9.027 supporters naar Sclessin, maar dat record zal geen jaar overeind blijven.

Voor de confrontatie van de Belgian Cats tegen de Verenigde Staten op het olympisch kwalificatietoernooi zijn nu al meer dan 10.000 tickets verkocht.

En dat aantal kan nog stevig oplopen, want de capaciteit van het Sportpaleis werd voor de gelegenheid opgetrokken tot 17.500 plaatsen. Wie nog een ticket wil bemachtigen, zal niet mogen treuzelen, want "de verkoop loopt als een sneltrein", meldt de Belgische basketbalbond.

Van 8 tot en met 11 februari 2024 nemen de Belgian Cats het op tegen de Verenigde Staten, Senegal en Nigeria, met als doel een tweede opeenvolgende deelname aan de Spelen.

De VS hebben zich als wereldkampioen al voor de Spelen geplaatst. Daardoor zijn er in de groep van de Belgen maar twee extra olympische tickets te verdelen. Nigeria en Senegal werden in dezelfde poule geplaatst om zeker te zijn van een deelnemer van het Afrikaanse continent in Parijs.

In 2021 werden de Belgische basketbalvrouwen bij hun eerste olympische deelname 7e in Tokio. Op de voorbije twee wereldkampioenschappen eindigden ze als 4e (2018) en 5e (2022). In juni veroverden de Cats voor het eerst de Europese titel.