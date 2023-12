Fien Enghels (20) stopt met turnen op het hoogste niveau

"Aan alle mooie liedjes komt een einde", schrijft Fien Enghels onder een collectie turnfoto's en -video's. "14 jaar is turnen het liefste wat ik deed, nu is het tijd om de bladzijde om te draaien."

Een makkelijke beslissing was het niet. Enghels: "Maar als ik naar mijn lichaam luister, is dit de juiste keuze."

"Ik ben blij met wat ik bereikt heb. Het dankbaarst ben ik voor de mensen die ik heb mogen ontmoeten, de landen die ik heb mogen bezoeken, de vele herinneringen en de dingen die ik gaandeweg geleerd heb."

"Het was niet altijd rozengeur en maneschijn, maar het heeft me allemaal sterker gemaakt en de persoon gevormd die ik nu ben."

Het WK in Antwerpen was het laatste toptoernooi waar Enghels in actie kwam.