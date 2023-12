"Het is héél goed... en dat maakt het angstaanjagend": AI is een kans, maar ook gevaar in esports

Artificiële intelligentie ofwel AI duikt meer en meer op in ons dagelijks leven. Zo ook in de wereld van de esports. AI kan wel eens je ideale trainingspartner zijn, bijvoorbeeld. Maar zijn er ook risico's aan verbonden? Esports-kenner Loïc Thaler en esports-host Eefje Depoortere, in het wereldje beter gekend als Sjokz, belichten de voor- en nadelen in Sporza Daily.

Fortnite, Call of Duty of Valorant. Wie daarin echt de allerbeste wil worden, laat zich best begeleiden door AI. Artificiële intelligentie geeft voorsprong in de trainingsomgeving. En AI palmt het esportscircuit zo steeds meer in.



Gaming, in het circuit een pejoratieve term voor esports, wordt steeds groter. Vorig jaar in september liep het Sportpaleis al bomvol voor het WK Counterstrike.



En met AI wordt de populariteit nog groter. Dankzij AI doet esports het heel goed qua communityvorming, om zoveel fans aan zich te binden, en de AI begint op steeds meer vlakken van dienst te zijn.



Loïc Thaler verklaart het nader: "AI is de laatste jaren ongelooflijk gegroeid. Niet alleen textbased zoals ChatGPT, maar het kan eigenlijk allemaal dingen die een mens veel moeilijker kan of waar veel meer kennis voor nodig is."



"Als je heel specifiek gaat kijken naar gaming of sport in het algemeen, bijvoorbeeld ook bij voetbal, kan AI trainingsschema’s en planningen opmaken, kijken welke spelers op welk moment in vorm zijn, waarop er getraind moet worden, wat het meest interessant is."



"Het meest interessant voor gamen is dat een gamer tegen een AI kan spelen. Je kan moeilijk beginnen te voetballen tegen een AI."

"Als je heel competitief een game speelt zoals bijvoorbeeld Fortnite, Call of Duty, League of Legends of Valorant, dan kan je gewoon trainen met een AI-tool en kan je spelen tegen de computer."



Spelen tegen de computer, dat doe je natuurlijk in vele games sowieso, dat is dan ook de AI. Als je EAFC (in de volksmond nog steeds FIFA) speelt op de hoogste moeilijkheidsgraad, zal die heel keurig kunnen anticiperen op elke schijnbeweging waaraan je in een fractie van een seconde denkt.



Maar de AI-tool waar Thaler het over heeft, kan je tips geven om je eigen spel te verbeteren. "Bij FIFA zou die AI-tool kunnen zeggen: we merken dat je rotatie net niet goed genoeg zit en je daarom balverlies hebt. We gaan je nu 20 situaties geven waarbij jij beter moet leren roteren. En dat kan een AI veel, veel beter dan een ingebouwde computer."



FIFA is niet het beste voorbeeld, vooral omdat het daar nog niet gebruikt wordt. Maar die AI-training is echt aan het opkomen in de laatste weken. Thaler: "Een van de eerste games waar het was ingebouwd, was Halo Infinite, waar er werd gekeken hoe een AI specifieke trainingssituaties kan maken voor jou als speler. "



"Nu willen ze het ook gaan implementeren in spellen als Fortnite en League of Legends."



Let wel: die trainingstool is voorlopig gereserveerd voor de pro’s.



(lees voort onder foto)

Eefje Depoortere.

Eefje Depoortere is beetje bang: "Live hosten kan AI gelukkig nog niet"

Een vaste waarde in de professionele esportswereld is Eefje Depoortere, alias Sjokz. De wereldwijde host heeft gemengde gevoelens bij de AI-ontwikkeling.



"Ik ben natuurlijk vooral actief in de wereld van de producties zelf en de shows en het werk dat daar insteekt. Als je kijkt naar de video van de grootste momenten van een show: traditioneel wordt die gemonteerd door de persoon die de leukste momenten uitkiest."



"Maar nu kan AI dat dus automatisch doen. Ik vind het moeilijk om daar een oordeel over te vellen: aan de ene kant vind ik dat heel cool, maar aan de andere kant denk ik ook wel van: "Oei ja, gaan ze morgen mijn job dan doen en zelf commentaar geven?""



Er leeft dus een bepaalde vrees bij Eefje, niet helemaal onlogisch in een sportcircuit dat van nature uit computergestuurd is. Het is een hot topic bij haar en haar collega's.



"Wij zijn freelancers en gaan ervan uit dat we genoeg jobs kunnen krijgen. Het live hosten is natuurlijk nog wel een brug te ver voor AI."



"Aan de andere kant heb je ook "voice over"-werk of productiewerk, scripts schrijven, etc. We hebben al eens geëxperimenteerd om dat AI te laten doen. En om eerlijk te zijn was dat heel, heel goed. En dat is natuurlijk wel angstaanjagend."



"Anderzijds zullen wij het dan gewoon beter moeten doen. Zo simpel is het."