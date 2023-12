Matthias Casse wil met aangepast trainingsschema mager EK doorspoelen in Japan: "Laat me niet ontmoedigen"

Voor het eerst in vijf jaar is Matthias Casse er niet in geslaagd om een medaille te pakken op het EK judo. De vicekampioen wil zich komend weekend herpakken in de bakermat van het judo: de Grand Slam van Japan. "Het EK was een teleurstelling, maar we hebben nu al aanpassingen gedaan om ervoor te zorgen dat ik volgende keer wel weer een medaille pak", klinkt hij strijdvaardig.