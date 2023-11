Youri Tielemans speelt steeds vaker bij Aston Villa, 4e in de Premier League: "Bewijs dat ik goeie keuze maakte"

Youri Tielemans leek in de zomer het ijzer te kunnen smeden door transfervrij naar een van de vele topclubs te vertrekken die hem de voorbije jaren hadden verleid. Maar door een minder seizoen met Leicester City was het ijzer danig afgekoeld. Aston Villa werd uiteindelijk zijn nieuwe bestemming, waar hij de eerste maanden dan ook nog eens op de bank belandde. De carrière van supertalent Tielemans leek in het slop te geraken. Maar de laatste weken krijgt de Rode Duivel steeds meer speeltijd van coach Unai Emery. Stilaan klopt hij op de deur van de basis bij de verrassende nummer 4 (gedeeld 3e) van de Premier League.

Nummer 10

Tielemans stipt zijn Europese doelpunt tegen AZ aan als kantelpunt van zijn seizoen. "Het vertrouwen is er altijd geweest. Ik had alleen nood aan een referentiematch waar ik op zou kunnen bouwen."

Onder Emery wordt hij ook regelmatig iets hoger op het middenveld uitgespeeld, bijna als een nummer 10.

"Het is iets wat ik ook kan, maar ook daar moest ik even aan wennen. Het maakt mij niet uit waar ik speel op het middenveld."

Tielemans is in ieder geval blij dat hij de criticasters die zich vragen bij zijn keuze voor Aston Villa stilaan de mond aan het snoeren is.

"Ik had in de zomer het gevoel dat Villa naar de top in Engeland aan het groeien was. Dat is nu ook aan het gebeuren en het bewijst dat ik de juiste keuze heb gemaakt."