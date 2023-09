Youri Tielemans: "Wil meer spelen bij Aston Villa, dat heb ik ook aan de trainer gezegd"

"De trainer kiest op dit moment voor 2 spelers op het middenveld die er vorig seizoen ook al waren, maar hij heeft me gezegd dat er speelkansen zullen volgen de komende weken. Dan is het aan mij om het goed te doen en niet meer uit de ploeg te gaan."

"Ik ben niet gekomen om op de bank te zitten. Ik wil graag elke match starten en dat heb ik ook aan de trainer gezegd", vertelde Tielemans vrijdag op zijn persbabbel bij de Rode Duivels, die zaterdag een EK-kwalificatiematch spelen in en tegen Azerbeidzjan.

In de 4 Premier League-wedstrijden die Aston Villa tot nog toe gespeeld heeft, moest Youri Tielemans telkens vrede nemen met een invalbeurt, de ene al wat langer dan de andere. Hoeveel geduld heeft de Rode Duivel nog?

"Op dit moment koop ik daar wel niets mee. Ik weet dat ik niet genoeg speel, maar ik heb wel elke training meegedaan en ik heb ook elke match meegespeeld. In de Conference League ben ik ook gestart. Ik ben dus fit om te spelen bij de Rode Duivels, dat is geen probleem."

België zal het in Azerbeidzjan zonder de geblesseerde Kevin De Bruyne moeten doen. "We weten hoeveel kansen Kevin kan creëren. We zullen zijn afwezigheid als groep moeten opvangen. Er zijn heel veel spelers met offensieve kwaliteiten die ook kansen kunnen creëren."

Om die kansen af te maken, rekenen de Duivels op Romelu Lukaku, ondanks de woelige transferzomer van de aanvaller. "Ik zie op training dezelfde Romelu als altijd: heel scherp, een winnaar. Romelu zal er zoals altijd alles aan doen. Er is niets veranderd aan hem."