AG2R-Belgen willen Lotto-scenario vermijden: "We kregen vorig seizoen wekelijks op onze boterham dat het beter moest"

Lotto kon de degradatie uiteindelijk niet ontlopen en moet zich de komende jaren opnieuw in de WorldTour proberen te knokken. Het is een scenario waar ze bij Decathlon-AG2R als de dood voor zijn.

Ook voor de sponsors is het belangrijk dat we punten pakken, onze WorldTour-status behouden en zo de Tour kunnen rijden.

En een wielerploeg kan niet zonder geldschieters. "Ook voor de sponsors is het belangrijk dat we punten pakken, onze WorldTour-status behouden en zo de Tour de France kunnen rijden", benadrukt Stan Dewulf . De gloednieuwe hoofdsponsor Decathlon zou er niet mee kunnen lachen dat het wielerteam over 2 jaar uit de WorldTour dendert.

AG2R sloot de teamranking afgelopen seizoen af op een teleurstellende 17e plaats. Enkel de top 18 over een periode van 3 jaar (2023-2025) behoudt zijn plekje in de WorldTour.

Onnatuurlijke tactiek in koers

Zoals we al bij andere teams met degradatiezorgen zagen, zal Decathlon-AG2R zijn koerstactiek moeten aanpassen.

"In WorldTour-klassiekers zullen we bijvoorbeeld niet op 1 paard wedden", legt Dewulf uit. "De tactiek zal dan zijn om met 2 mannetjes in de finale te geraken en zo dicht mogelijk te eindigen voor de punten."

"In de sprints leggen we wel allemaal onze boontjes te week op (nieuwkomer) Sam Bennett. Want hij is een topsprinter en kan met sprintzeges telkens het maximale aantal punten veroveren."

Dewulf stipt ook aan dat die noodgedwongen puntenjacht voor vreemde situaties kan zorgen in koers.

"Wat als je met 5 man weg bent en er rijdt niemand mee? Moet jij dan de motor spelen om 4e of 5e te eindigen en met zekerheid punten te scoren?"

"Of mag je het tactischer spelen en laat je dan een groep van 25 renners terugkeren met het risico dat je dan maar 20e eindigt", vraagt Dewulf zich af.



"Het zijn vraagstukken die de ploegleiders zullen moeten oplossen. Maar het lijkt soms wat contradictorisch met waar het in wielrennen net om gaat: winnen."