VIDEO: Waarom Nathan Van Hooydonck in Parijs niet overnam van Tadej Pogacar: "Ik mocht, maar ik kon niet"

"Ik kon echt niet overnemen", zet Van Hooydonck de puntjes op de i. "Ik heb het geprobeerd. Ik heb het één keer gedaan toen ik een beetje hersteld was en dat was om trager te rijden. Echt waar, oprecht."

De meesterknecht nam echter niet over, een puntje van kritiek volgens Jonne Seriese, host van de special van De Rode Lantaarn. Waarom kwam Van Hooydonck niet op kop? Een gevaar in het klassement was de witte trui niet meer.

In 2022 miste hij de ceremonie in Parijs nadat hij vlak voor het slot de Tour had verlaten, afgelopen zomer was Van Hooydonck wel een van de lijfwachten van Vingegaard tot op de Champs-Elysées.

Nathan Van Hooydonck hielp kopman Jonas Vingegaard in 2022 en 2023 aan de eindwinst in de Tour de France .

Nathan Van Hooydonck over het duet met Tadej Pogacar in Parijs

Omdat ik een renner van Jumbo-Visma was, kwam het vervelend over. Als het iemand anders was geweest, dan had men wel gedacht dat die renner niet meer kon overnemen.

Voor de wielerfans leek het alsof Van Hooydonck niet mocht overnemen. Klopt niet, legt hij zelf uit. "Grischa (Niermann, ploegleider) zei in het oortje dat ik gerust mocht meerijden. We hadden een voorsprong van 7 minuten in het klassement. Wat kon ons die 2 minuten dan schelen?"

"Ik zag Pogacar richting de Champs-Elysées opschuiven en Jonas zat in mijn wiel. Ik zei: "We volgen hem en we rijden op zijn wiel." Dat deed ik, maar toen ik naar achteren keek, zag ik niemand."

"Jonas dacht: "Dit gaat me te hard." Ik begrijp hem. Waarom zou hij zich daar nog pijn doen? Ik zat daar dan en ik was in dubio. Moest ik me laten lossen? Ik heb ook mijn trots, hé."

"Ik wil mijn gegevens controleren", gaat Van Hooydonck nog een stapje verder, "maar ik reed volgens mij mijn beste 20 minuten van de Tour. In het wiel van Pogacar, echt waar."

"Ik begrijp de kritiek helemaal, maar mocht ik het gekund hebben, dan had ik zeker meegereden", aldus Van Hooydonck, die uiteindelijk ook zijn files checkt.

"Ik reed gedurende 11 minuten 432 watt gemiddeld. In het wiel. Dat is enorm veel. Op het einde van de Tour, hé. Dat wil toch zeggen dat Pogacar goed hersteld was van de Col de la Loze (waar Pogacar kraakte)."