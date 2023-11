Luca Brecel is "geen miljonair meer" na bezoekje aan garage: "Voor 400.000 pond auto's gekocht"

"Ik wou het gevoel recreëren dat ik had bij het begin van mijn loopbaan, dezelfde druk voelen om te presteren. Ik had wat aansporing nodig, het besef dat het tijd is om weer aan het werk te gaan."

"Daardoor ben ik plots geen miljonair meer", lachte de Belg na zijn zege in de 1e ronde van het UK Championship . "Ik heb 400.000 pond (ca. 460.000 euro, red) aan die auto's besteed en het was een weloverwogen beslissing."

Na zijn wereldtitel eerder dit jaar had Luca Brecel zichzelf al beloond met een Ferrari, die ongeveer de helft van zijn prijzengeld van het WK kostte. Sinds deze week is hij ook eigenaar van een Ranger Rover en een Porsche Taycan.

"Wereldkampioen worden was een droom sinds ik als 9-jarige voor het eerst een keu vastnam. Nadat dat doel bereikt was, was de honger wat weg. Het werd moeilijker om me voor elk toernooi te motiveren. Als ik verloor, ging ik met de glimlach naar huis."

"Dat is geen goede ingesteldheid, er moest iets veranderen. Ik wou opnieuw die honger naar toernooizeges, was het beu om er in de 1e rondes uit te gaan."

"Ik wil opnieuw naar mijn beste vormpeil groeien. Voor mezelf, maar ook voor de mensen die de wereldkampioen aan het werk willen zien. Ik wil hen niet teleurstellen en wil mezelf niet teleurstellen."

"Bovendien ben ik het een beetje beu dat men zegt dat ik lui ben. Blijkbaar geef ik al eens de indruk dat ik geen zier om snooker geef, terwijl het net mijn passie is. Ik hou van de sport en hou van goed presteren en winnen. Misschien moet ik dat laatste maar weer wat vaker tonen."