Joel Embiid smoort met Philadelphia de straffe reeks van Oklahoma in de kiem

De Philadelphia 76ers bikkelen met de Boston Celtics, Orlando Magic en Milwaukee Bucks om de koppositie in het Oosten, terwijl Oklahoma City Thunder enkel de Minnesota Timberwolves moet voorlaten in het Westen.



OKC dankt die positie vooral aan de 6 zeges op een rij. Maar Philadelphia liet OKC in hun eigen Paycom Center een toontje lager zingen.



Vanaf het begin was duidelijk dat Joel Embiid zijn dagje had. Hij verdeelde en heerste op de court. Bij de rust was het verschil nog beperkt tot 4 punten, maar na een sterk 3e kwart van de 76ers waren dat al 11 punten.



OKC probeerde op het einde nog een comeback in elkaar te knutselen, maar ook vanaf de vrijworplijn was Embiid ijzersterk. Hij klokte af op 35 punten, met ook nog 11 assists en 9 rebounds.